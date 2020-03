Primo positivo in Polizia, il sindacato Siap chiede controlli

Il segretario Traverso: <Per la Questura non ha avuto contatto con altri dipendenti, ma a noi risulta che abbia interloquito con alcuni di essi e chiediamo che vengano ascoltati dal medico competente per l’eventuale quarantena>

Primo caso di positività Covid-19 comunicato dal Questore di Genova ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Roberto Traverso spiega anche in quale ufficio lavora (noi preferiamo ometterlo) e dice che <è rientrato da un servizio fuori sede>. Per la precisione, da uno dei comuni lombardi che hanno rappresentato il primo epicentro del contagio dove era andato in missione per l’ordine pubblico.

<Il Questore ha comunicato che “non consta che il dipendente abbia avuto contatti diretti con altri dipendenti” – dice Traverso -. Al Siap risulta che comunque il dipendente abbia interloquito con alcuni dipendenti e pertanto in qualità di RLS ha chiesto che gli stessi vengano ascoltato dal Medico Competente in modo da valutare la messa in “quarantena” del personale domiciliato>.

