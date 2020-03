“Reclutamento” per la nave-ospedale, il post social e messaggio WhatsApp è una bufala

Migliaia le pubblicazioni su Facebook e le condivizioni sulla messaggeria. Il messaggio parla di una dottoressa del Galliera che cerca infermieri e oss per il traghetto che ospiterà i dimessi dagli ospedali. L’ospedale smentisce

<In merito al messaggio che circola su WhatsApp, in cui si legge che “la

dottoressa Cevasco cerca infermieri e oss per la nave che verrà allestita

in porto per l’accoglienza pazienti Covid 19″, la Direzione del Galliera

tiene a precisare che non si tratta di un’iniziativa della dott.ssa

Cevasco, né dell’Ente ospedaliero>. Questo il comunicato dello steso Galliera.

La dottoressa Cevasco è dirigente Professioni sanitarie e responsabile dell’Ufficio struttura delle professioni sanitarie dell’Ente e la fake news diffusa che è diventata virale ha causato una tempesta di telefonate di persone che hanno cercato di lei all’ospedale.

