Ponte, Bucci: “Tra venerdì e sabato l’elevazione dell’ultimo impalcato da 100 metri”

Il Sindaco ha annunciato nel corso della conferenza stampa serale della Regione dedicata al Covid che venerdì e sabato sarà portato in quota il terzo e ultimo impalcato da 100 metri, che scavalca la ferrovia

Rimarranno poi altri impalcati da 50 metri per completare il ponte

Marco Bucci ha anche parlato delle <richieste di sospensione di lavori pubblici> che sono giunte in questo periodo, anche da parte dei costruttori di Ance Genova. <Faremo in modo che siano disponibili i dispositivi di sicurezza perché i lavoratori possano proseguire in tranquillità – ha detto il Sindaco -. In questo periodo ci sono poche auto in circolazione e quindi è il periodo migliore per i cantieri> perché la viabilità subisce meno disagi a causa dei lavori

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...