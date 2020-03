Bussano alle case dicendo di dover sanificare: rischio furti e truffe

Ricordate che mai nessuno si presenterà alla vostra porta per sanificare la vostra casa né per farvi il tampone. In casi come questo, avvertite subito le forze dell’ordine

Pericolo truffa e furto. Alcuni lettori ci avvertono, dopo aver allertato le forze di polizia, che nel ponente (nel caso specifico a Cornigliano) <stanno girando personaggi con tute bianche e lance che chiedono di entrare nelle case con la scusa di dover procedere alla sanificazione>.

Aggiornamento: pare che nel caso specifico si sia poi scoperto che fossero gli addetti alla pulizia delle scale che si sono, giustamente, bardati e gli inquilini non li hanno riconosciuti, lanciando l’allarme, ma in questo periodo è meglio stare in guardia e segnalare ogni cosa inusuale alle forze di polizia.

Chi ha parenti anziani che vivono soli, spieghi bene che non bisogna aprire a nessuno, mai, e che chiunque si presenti alla porta non ha certamente buone intenzioni.

Nella più rosea delle ipotesi, chi vi bussa alla porta lo fa per una tentata vendita di servizi. Per i privati non ha alcun senso sanificare la casa: non c’è virus o batterio che avete in casa che non vi siate già preso. Altro discorso è quello degli ambienti promiscui, come i luoghi di lavoro. Inoltre, come è stato detto ieri alla conferenza stampa del presidente della Regione Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci, una volta sanificato, qualsiasi ambiente può diventare infetto il minuto dopo: basta una goccia di saliva.

