Toti: “Gli effetti dei decreti si vedranno da metà della prossima settimana”

<L’epidemia ci sta mettendo a dura prova, ma per ora non ci preoccupano sotto il profilo del servizio ospedaliero>. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria nella consueta conferenza stampa serale in cui si fa il punto sul Coronavirus.

Toti ha sottolineato come non ci si possa aspettare che si vedano oggi gli effetti dei decreti: <Oggi si trovano positive persone contagiate due settimane fa>. I primi effetti saranno visibili, secondo il presidente della Regione, per la metà della prossima settimana.

<Le mascherine scarseggiano, sono quasi introvabili – ha detto ancora Toti -. Un carico lo abbiamo ricevuto stanotte e lo abbiamo dato ai medici del San Martino, i più esposti>.

