Cgil, Cisl e Uil ai Prefetti: “Fermate le aziende che non garantiscono prevenzione”

I Segretari Generali di Cgil Cisl Uil Liguria, insieme alle strutture sindacali delle province, hanno inviato una lettera urgente alle Prefetture della Liguria per lanciare l’allarme sulle condizioni di lavoro legate all’emergenza coronavirus

<Alle organizzazioni sindacali stanno pervenendo dai luoghi di lavoro molte segnalazioni nelle quali si registra la carenza o addirittura la totale assenza di misure di prevenzione e protezione dal contagio dei lavoratori – dicono i sindacati -. E’ una situazione grave che va affrontata in modo celere ed appropriato. Per questo motivo Cgil Cisl Uil chiedono alle Prefetture di garantire il controllo del rispetto delle regole a tutela della salute di chi lavora. Ove queste precauzioni non possano essere mantenute, non sussistono le condizioni minime per continuare le attività di produzione e/o di servizio che pertanto vanno fermate>

