Prestazioni specialistiche ambulatoriali sospese tranne quelle urgenti

Il blocco delle prenotazioni CUP per tutte le strutture ambulatoriali pubbliche e private accreditate e contrattualizzate è previsto fino a data da destinarsi

È sospesa l’attività di anagrafe sanitaria, ad eccezione delle pratiche non procrastinabili (ad esempio, scelta e cambio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

È sospesa l’erogazione di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tranne le prestazioni già prenotate con classe di priorità “B” fino al 20/03/2020, garantendo tutte le misure previste per il contenimento della diffusione del virus.

È consentita l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che saranno nei prossimi giorni prescritte con classe di priorità “U” o “B” ritenute indifferibili, secondo le seguenti modalità: il medico prescrittore, prenderà in carico il paziente contattando direttamente il sevizio erogatore attraverso un numero dedicato che è in fase di attivazione, garantendo quanto previsto in materia di contenimento della diffusione del virus.

È possibile l’erogazione di prestazioni di secondo accesso strettamente necessarie e prenotate direttamente dallo specialista garantendo quanto previsto in materia di contenimento della diffusione del virus;

È sospesa l’attività di prelievo ematico ad accesso diretto; l’erogazione dei prelievi ambulatoriali è consentita solamente per gli esami ritenuti indifferibili ed esclusivamente previa prenotazione.

È sospesa l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate al domicilio del paziente così come l’attività di prelievo a domicilio, fatte salve le prestazioni indifferibili per le quali devono essere adottate tutte le procedure previste al fine di contenere la diffusione del virus.

ESENZIONE TICKET

Regione Liguria ha prorogato al 30 giugno 2020 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket. Si ricorda che è possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 30 giugno 2020, in particolare si può

chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica.

Si ricorda che non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso della scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.

