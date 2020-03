Pianacci, vandalismo “con assembramento” nei giorni del virus

Alcuni ragazzi hanno danneggiato la rete già più volte vandalizzata e che è in via di riparazione. Oltre a creare il danno, si sono riuniti fregandosene anche del decreto nazionale anti contagio che lo vieta

<1 marzo 2020, ore 17 circa, campo da calcetto del Circolo Arci Pianacci. Non è chiuso solo il cancello del campo da calcetto, sono chiusi anche i cancelli dell’area. Non bastano però a fermare gli irresponsabili, che oltretutto sono minorenni (motivo per il quale i volti sono offuscati) ed oltre a violare una proprietà privata ed a causare danni (povera rete nuova, non ancora bloccata…) se ne stanno in giro nonostante i divieti, in gruppo, e di certo non si preoccupano di stare ad almeno un metro di distanza> lo scrive Carlo Besana su Facebook.

<C’è il dubbio, fondato, che possa essere così tutti i giorni – continua – e, lo dico con tristezza, ma con assoluta certezza: così, al Pianacci, non ce la possiamo fare. Infine…se qualcuno, impegnato in queste “imprese”, dovesse farsi male seriamente, come potrebbe intervenire in suo soccorso un’ambulanza con i cancelli chiusi?>.

