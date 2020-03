A nulla valgono gli appelli di Conte e Toti: coda davanti ai supermercati

Ieri sera, prima che si capisse che le tabaccherie sono esenti dalla chiusura, si è registrata anche coda ai distributori automatici di sigarette

Non c’è niente da fare. Nonostante il presidente del consiglio Giuseppe conte lo abbia detto chiaramente durante la diretta che non mancheranno gli alimentari (sono consentiti i trasporti e l’apertura di supermercati e negozi che vendono alimenti), nonostante lo abbia ripetuto durante la sua diretta anche il presidente della Regione Giovanni Toti, i genovesi non rinunciano a mettersi in coda. File si registrano davanti a molti supermercati cittadini dove si entra col contagocce: uno esce e uno entra.







In copertina: foto della cosa al Basko di Molassana di Carlo Alberto Alessi

