Code per l’accesso al porto. I lavoratori chiedono la sanificazione

Problemi con i trasporti diretti al porto e traffico in città. I lavoratori sostengono che l’ambiente di lavoro non sarebbe sanificato come previsto dai decreti nazionali. Code di veicoli pesanti. La polizia locale fa scattare piano emergenza per il traffico.

Già ieri le operazioni al Psa di Pra’ si erano interrotte per questo motivo. Non si tratta di uno sciopero, ma della richiesta di sanificare i mezzi operativi e i locali aziendali.

La sanificazione dovrebbe terminare verso mezzogiorno. I lavoratori riprenderanno il lavoro solo al termine.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...