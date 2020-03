Rixi chiede la chiusura totale con misure di sostegno alle Pmi

Il deputato della Lega, segretario del Carroccio in Liguria: <No a mezze misure: chiusura totale unica strada per contenere virus>

<La chiusura totale di tutte le attività non di prima necessità è l’unica strada possibile per il contenimento del Covid 19: le mezze misure non servono – dice Rixi. È necessaria una serrata per un periodo certo, con garanzie e tutele certe per imprenditori, commercianti, piccoli artigiani, partite Iva e per lavoratori. Il caso di Codogno, dove dopo la ‘quarantena’ totale siamo arrivati all’azzeramento dei nuovi casi, non può essere ignorato. Se Regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con un sistema sanitario di eccellenza e un sistema produttivo che rappresenta la locomotiva del Paese, chiedono misure drastiche significa che non ci sia più tempo da perdere. Il Covid 19 non è solo un problema italiano: i contagi di cui ci arrivano notizie anche dalla Commissione europea indicano che l’Europa deve vedere il virus come una realtà per tutta la Ue e non può esimersi da prendere misure stringenti che valgano per tutti i Paesi membri>.

