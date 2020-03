Toti: “Il picco epidemico crescerà ancora, ma ad oggi riusciamo a curare tutti”

Su eventuali misure di prevenzione ancora più rigide, il presidente dice: <Ci atterremo a quanto riterrà il governo sentiti gli esperti. È inopportuno e inappropriato decidere sulla spinta emotiva così come che le regioni vadano in ordine sparso con ordinanze fantasiose. Non abbiamo paura di applicare misure più strette, ma in un quadro nazionale con, a supporto, la bussola della scienza>.

<La previsione di sviluppo del virus viene rispettata – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti -. Proseguono di pari passo i piani di incremento delle nostre terapie intensive e semi intensive e dei posti letti in Malattie Infettive. Sono previsti oltre 100 posti in terapia intensiva da qua ad alcuni giorni. Al momento non c’è nessuno che rischia di non avere le cure appropriate in caso di bisogno>.

Stasera arriverà un carico di mascherine ordinate dalla Regione, che saranno distribuite domani secondo priorità. Domani arriveranno 36mila maschierine mandate dalla Protezione Civile. Poi arriveranno varie altre tornate di consegne. Le mascherine mancano in tutta Italia.

Stanotte arriveranno anche 6 respiratori (i caschetti) che si aggiungeranno agli altri che rappresentano la cura per chi non ha bisogno di essere intubato in Rianimazione, ma necessità di un aiuto per la respirazione.

Toti ha anche confermato che si sta ragionando su un’unità navale da ormeggiare nel porto di Genova. Se si deciderà la fattibilità, sarà dedicata a quelle persone che, uscendo dall’ospedale, hanno bisogno di alcuni giorni di cura per tornare in piena salute e per qualsiasi motivo non può tornare a casa, magari perché sarebbe solo o rischierebbe di infettare i parenti.

