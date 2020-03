Coronavirus, da domani chiusi i mercati all’aperto

La decisone è stata presa dal Comune dopo aver valutato che non ci sono a Genova spazi recintati dove svolgerli come chiede il decreto nazionale sulla prevenzione dal coronavirus

Sono sospesi da domani, giovedì 12 marzo, tutti i mercati all’aperto del Comune di Genova. La decisione è stata assunta dopo le FAQ governative in merito ai DPCM dell’8 e del 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 nonché dopo le indicazioni fornite da ANCI Liguria anche a seguito della odierna call conference tra i sindaci delle città metropolitane. Dalle FAQ si evince che i mercati all’aperto possono restare in funzione unicamente se recintati e con accessi controllati.

<Non essendo tali condizioni configurabili nei nostri mercati, si rende, pertanto, necessario sospendere le attività> dicono a Tursi.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...