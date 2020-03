La spesa online o al telefono: si può fare anche a Genova

Non solo i gruppi della grande distribuzione (e nemmeno tutti) effettuano consegne a domicilio. Mattiamo gratuitamente a disposizione questo spazio, che lasceremo in homepage, a negozianti e artigiani alimentari oltre che ristoratori che in questo periodo effettuino consegne a domicilio senza maggiorazione di prezzo. Quella di fornire il servizio a casa è un’occasione per continuare a lavorare nonostante le regole imposte dal decreto che tenta di fermare il contagio, ma anche per ampliare la clientela per il futuro.

Se avete un’attività che effettua consegne a domicilio, scrivete inviando una mai a redazione@genovaquotidiana.com specificando il nome dell’attività, il tipo di servizio, il quartiere, il territorio di consegna, il numero di telefono e l’eventuale indirizzo email da pubblicare, eventuale sito di vendita online. Se volete, allegate anche listini prezzo in formato pdf.

L’idea ci è stata suggerita dal fotografo Carlo Alberto Alessi e abbiamo deciso di adottarla credendo anche noi che dobbiamo tentare di cavalcare la crisi trovando un modo per fare sopravvivere l’economia e le piccole e medie imprese che sono la vita del territorio.

Trattorie e ristoranti

Il Galeone, via San Bernardo (centro storico). Consegne gratuite nell’area compresa fra piazza Cavour, Caricamento e le torri di Porta Soprana. Il menù varia tutti i giorni. Si possono richiedere il servizio e informazioni ai numeri: 010/2468422 e 3473766125,

Pasta Fresca (tutta la città)

Danielli Pasta Fresca (via Galata 41 rosso e Mercato della Foce in via Ruspoli 3 cancello). Consegne a domicilio quotidiane. Si può chiamare in via Galata al numero 010.562383 o al Mercato della Foce al numero 3938887292. Acquisti possibili online sul sito www.daniellishop.it scegliendo “consegna a domicilio” nella modalità di spedizione. Si può anche mandare una mail a david.pezzo@daniellilapastafresca.com

Catene di supermercati

Basko

Amazon

Coop (non consegna la spesa a domicilio, ma la prepara per il ritiro a cura del cliente in alcuni punti vendita).

