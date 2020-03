CC e Polizia Locale disperdono gli assembramenti. Messaggi con gli altoparlanti – IL VIDEO

Stasera militari e agenti (col megafono) hanno disperso i consueti crocchi serali che si radunano nella strada e con gli altoparlanti delle auto hanno informato la popolazione della necessitò di rispettare le regole

Qui non è più (solo) questione di vivibilità o di spaccio, qui è questione di salute pubblica, anche di chi abitualmente passa la serata per strada. In via Pre’, in via Gramsci, a Soziglia, come in altre zone della città, le Divise intervengono per evitare concentrazioni di persone e pericoli di contagio.

Nel video si sente un carabiniere che, mentre allontana i presenti dice: <Non è uno scherzo qua, è un emergenza, forza!>. Intanto l’auto della polizia locale, con gli altoparlanti, richiama al rispetto delle norme introdotte per la prevenzione del coronavirus.

Sono stati sgomberati locali che erano pieni di gente e non rispettavano il decreto che obbliga alla chiusura alle 18.

Agenti e carabinieri portano le mascherine.

Nel pomeriggio la polizia locale era dovuta intervenire in via Lagostena, a San Martino, per disperdere un altro, diverso assembramento. Anche in quell’occasione erano stati usati gli altoparlanti dell’auto. Altro intervento poco distante, dove era in atto una festicciola con tavoli pieni di bambini e genitori.

Decine, oggi, le chiamate al centralino della polizia locale per segnalare (a torto o a ragione) il mancato rispetto delle regole.

