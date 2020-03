Ecco il modulo per gli spostamenti aggiornato all’estensione del decreto

Serve anche per gli spostamenti in città? Sicuramente per gli spostamenti tra Comuni. Abbiamo chiesto alla Regione un’interpretazione valida, in modo da stare tutti più sicuri, non inficiare lo scopo del decreto del Presidente del Consiglio e, allo stesso tempo non vivere queste necessarie misure per il contenimento del virus nell’incertezza. Secondo il testo del modulo di autodichiarazione è certamente necessario per spostamenti all’interno della Regione, tra comune e comune.

Questa l’interpretazione

Ecco una interpretazione delle misure del decreto quando era riservata ai comuni di zona rossa, ora allargata a tutto il Paese.

CORONAVIRUS, DPCM 8 MARZO 2020: ECCO I PRIMI CHIARIMENTI

⭕ IN QUALI CASI POSSO SPOSTARMI DAL MIO PAESE?

Gli spostamenti potranno avvenire SOLO SE motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Tutto ciò sarà da attestare tramite auto-dichiarazione che potrà essere compilata anche seduta stante attraverso moduli forniti dalle Forze di Polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall’art. 650 del codice penale.

È quanto prevede la direttiva adottata questa sera dal Ministro dell’Interno Lamorgese ed inviata ai Prefetti

⭕ SE LAVORO IN UN COMUNE DIFFERENTE DAL MIO, POSSO RECARMI A LAVORO?

Sì, per lavoro è consentito, ma i datori di lavoro sono invitati a mettere in ferie le persone e a limitare l’attività a ciò che non è rimandabile.

Sui luoghi di lavoro vanno prese tutte le precauzioni per evitare la diffusione del contagio.

⭕SON FUORI DALLA MIA CITTÀ DI ORIGINE. POSSO RIENTRARE?

Si sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

⭕ BAR E RISTORANTI POSSONO RIMANERE APERTI?

Si, garantendo il metro di distanza tra gli avventori e chiusura totale dalle ore 18 alle ore 6

⭕ PIZZERIE D’ASPORTO POSSONO APRIRE DOPO LE 18?

Si, aperte, contingentando gli ingressi.

Non ci si ferma a mangiare né a bere.

⭕ POSSO ANDARE A MANGIARE DAI PARENTI?

Se sono anziani, evitate.

Non è uno spostamento necessario.

La logica è di STARE IL PIÙ POSSIBILE NELLA PROPRIA CASA, per evitare che il possibile contagio si DIFFONDA.

Nessuno di noi oggi è IMMUNE! Ricordiamo che ognuno di noi è un possibile veicolo del virus.

⭕ POSSO USCIRE A FARE UNA PASSEGGIATA CON I BAMBINI?

Sì, preferibilmente in campagna, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo sempre le distanze.

Non è vietato uscire, ma è da evitare il radunarsi in gruppetti (non familiari, cioè non di persone che vivono già nella stessa abitazione) tutti insieme.

⭕ POSSO ANDARE AD ASSISTERE I MIEI CARI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI?

Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle il più possibile.

⭕ POSSO ANDARE A FARE LA SPESA IN PAESE?

Sì, è possibile, ma i TUTTI I COMMERCIANTI da oggi sono tenuti a stabilire un NUMERO MASSIMO DI PERSONE che può stare all’interno del NEGOZIO (sulla base della superficie al fine di garantire il metro di distanza).

Gli altri devono passare in un secondo momento o aspettare fuori, mantenendo la distanza di un metro gli uni dagli altri.

⭕ I corrieri merci possono circolare?

Si, possono circolare. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

E’ di oggi la precisazione del Dipartimento di Protezione Civile.

Ricordiamo che è NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI NOI CITTADINI AFFINCHÉ LE MISURE PREVISTE POSSANO OTTENERE L’EFFICACIA IPOTIZZATA.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...