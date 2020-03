È in corso il recupero dei mezzi incidentati. Code anche all’ingresso del casello di Genova Ovest

In A12 scorta veicoli tra Genova Nervi e Genova est per recupero di mezzi incidentati. Coda su Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Milano per traffico intenso. Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A7: coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto per traffico intenso

