Per tutta la notte sono continuati i lavori per portare in quota il secondo impalcato da 100 metri del nuovo ponte della A10 che scavalca la Valpolcevera.

L’emozionante video della Struttura commissariale



Potete seguire i lavori sulle 8 telecamere dei costruttori sul sito di PerGenova

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...