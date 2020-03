Un altro furto di valige al capolinea Flixbus, ma i CC arrestano i colpevoli

In via Bersaglieri d’Italia, i due sono stati immediatamente notati, individuati e arrestati dai militari dell’Arma e il bagaglio immediatamente reso

I Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, hanno arrestato in flagranza del reato di “furto aggravato in concorso” un algerino di 28 anni gravato da pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria, e il complice, un libanese di 34 anni senza fissa dimora. I due, in via Bersaglieri d’Italia, confondendosi tra i passeggeri di un autobus, approfittando della confusione, si appropriavano di un trolley, ma venivano subito notati e fermati. La refurtiva è stata poi restituita alla legittima proprietaria, una peruviana.

In copertina: foto d’archivio della fermata Flixbus

