Dalla zona Rossa a Genova per imbarcarsi per la Sardegna. Fermati dalla polizia di frontiera

Erano arrivati dalle zone rosse del Nord Italia per imbarcarsi su un traghetto della Tirrenia diretto in Sardegna, col rischio di portare il virus in una regione che, per la sua natura di isola, è più preservata di altre dal contagio. Nonostante questo, ci sono già 19 casi, tutti provenienti dalle zone focolaio del Nord

A fermare il gruppo che aveva deciso di trascorrere il periodo di quarantena della propria zona di residenza è stata la polizia di frontiera che, dopo aver individuato la provenienza, ha chiesto a tutte le persone se andassero in Sardegna per lavoro, per assistere un parente malato o per altri seri motivi. Capito che non era così, hanno invitato tutti a tornare a casa.

Al momento non esistono in Sardegna focolai autoctoni di coronavirus. Tutti i 19 i casi di positività sull’isola provengono dal Nord Italia. La Regione sardegna aveva chiesto per questo al governo (senza ottenerlo) di inserire nel suo decreto la chiusura del traffico aereo e marittimo in entrata nell’isola per 20 giorni.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...