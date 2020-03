Covid-19, si fermano anche i consigli di Regione, Comune e Città Metropolitana

In osservanza della decreto del presidente del Consiglio dei Ministri come misura per prevenire il contagio

A seguito delle recenti disposizioni in merito alla emergenza relativa al COVID-19, le sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Metropolitano di Genova, previste per questa settimana, sono rinviate a data da destinarsi.

L’ente sta contestualmente valutando l’ipotesi di realizzare i prossimi incontri istituzionali tramite connessioni telematiche, per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali.

La seduta di consiglio comunale di martedì 10 marzo e le commissioni consiliari previste dal 9 al 13 marzo 2020 non avranno luogo. La sospensione “sanitaria” era stata anche richiesta dai capogruppo della Lega Lorella Fontana e di Forza Italia Mario Mascia, condividendola con gli altri gruppi di maggioranza.

Anche a seduta del Consiglio Regionale prevista per domani, 10 marzo, è stata revocata.

Stiamo facendo una ricognizione dei consigli di Municipio. Sicuramente sospese le riunioni nel Medio Ponente e nel Medio Levante. Aggiungeremo gli altri.

