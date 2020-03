8 arresti e 18 misure restrittive per favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Tutti responsabili di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Operazione dei Carabinieri

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti e misure restrittive di obbligo di dimora e presentazione alla P.G. per altri 18 indagati, tutti responsabili di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina aggravata dal carattere transnazionale, con base logistica nel capoluogo ligure e operante nelle città di Palermo, Savona ed Imperia. I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in mattinata presso il Comando Provinciale di Genova.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...