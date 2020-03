È successo poco prima dell’una in via Fra’ Giovanni Pantaleo, nel pieno centro della delegazione

Solo per un miracolo e vista l’ora tarda i calcinacci non hanno colpito i passanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il resto del cornicione. La polizia locale ha transennato il marciapiede dove sono crollati i pezzi del cornicione. Non ci sono complicazioni per la viabilità.

In copertina: foto d’archivio

