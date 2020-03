Una trentina di persone sta bloccando lo stacco di via D’Eramo (Sturla) che porta al civico 10, in attesa della verifica che l’installazione di un ripetitore per cellulari sul tetto del civico stesso sia regolare e autorizzato. Sul posto la polizia locale del distretto 9. La circolazione veicolare principale non è interessata.

