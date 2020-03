Covid-19, San Martino: “Pazienti in rianimazione stabili nella loro gravità”

Il bilancio degli ospedalizzati positivi al Coronavirus a Genova e nelle altre province liguri. Uno dei pazienti di Sanremo in dimissione oggi. Presto toccherà a quello della Spezia che è in ottime condizioni

San Martino informa che, in merito ai casi Covid-19 ospedalizzati

– Dei 4 pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: 3 sono in buone condizioni generali di salute e 1 in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria invasiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità.

– I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, di cui 1 in dimissione oggi.

– I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga sono in buone condizioni generali di salute.

– I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Savona sono in buone condizioni generali di salute.

– Il paziente ricoverato presso l’Ospedale di La Spezia è in ottime condizioni generali di salute.

