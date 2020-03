Scuole e Università chiuse fino a metà marzo. Lo ha deciso il Governo

Scuole e atenei chiusi fino metà marzo. La decisione è del Governo e dovrebbe essere in vigore da domani. In Liguria le scuole sono già chiuse per ordinanza della Regione in vigore fino alla fine della settimana. Da domani, però, dovrebbe subentrare il provvedimento nazionale che si prolungherà fino a domenica 15 marzo.

Il governo ha ascoltato il parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Da una parte il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina (M5S), che frena: <Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata ancora presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico>. Che, però, si è già espresso sia su questo sia sulle manifestazioni sportive che vorrebbe bloccate per l’intero mese.

Dall’altra il ministero della Salute di Roberto Speranza (Articolo Uno), favorevole alla chiusura.

La decisione sarà presa definitivamente oggi in consiglio dei Ministri.

