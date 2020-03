6 marittimi prelevati a Ponte Caracciolo. Faranno quarantena sulla Rhapsody – IL VIDEO

Sei marittimi sono stati prelevati pochi minuti fa dalle ambulanze dedicate presso Ponte Caracciolo, dalla nave Gnv Splendid. Verranno portati sulla nave Rhapsody, ferma alle Riparazioni Navali per gli esami necessari dopo che la sanità tunisina ha verificato, il 27 febbraio scorso, la positività al Coronavirus di un passeggero sbarcato a La Goulette dove si trova il terminal traghetti-crociere di Tunisi.

Risulta che non ci sono nuovi casi-focolaio. Si tratterebbe di marittimi della stessa Rhapsody trasferiti quando la nave è arrivata ai lavori (quando, ovviamente, serve meno personale che in traversata).

È bene ricordare che le persone non sono infette. Saranno sottosposte a tampone e a quarantena volontaria sulla Rhapsody a scopo di prevenzione.

Nel circoletto: le ambulanze dedicate al prelievo dei marittimi a Ponte Caracciolo

È probabilmente da riferire al caso del passeggero infetto a seguito degli esami dell’autorità sanitaria tunisina il diniego di Tunisia Ferries, il 29 febbraio scorso, di far salire passeggeri prenotati che provenivano da zone focolaio italiane.

