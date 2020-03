Due arresti di Ps e CC per droga nei carruggi e a San Teodoro

Trovato con la droga in vico Inferiore del Roso, nei vicoli, uno dei pusher ha aggredito i poliziotti. Inseguito da un giovane agente, è stato bloccato dopo una corsa a perdifiato. I carabinieri, invece, sono arrivati nel corso della compravendita in via Don Minetti, a San Teodoro e hanno segnalato i clienti di 38 e 48 anni alla Prefettura

Ieri pomeriggio i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un marocchino di 21 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il normale controllo del territorio l’equipaggio della volante di zona ha effettuato un servizio a piedi nei vicoli genovesi al fine di contrastare la vendita di droga. Gli agenti, una volta arrivati in vico Inferiore del Roso, hanno notato 3 ragazzi confabulare con fare sospetto con il 21enne. Il giovane, alla vista delle divise, ha lanciato un involucro a terra e, dopo aver aggredito gli operatori, si è dato alla fuga. Immediatamente un agente lo ha inseguito in una sfrenata corsa nel cuore dei vicoli attraverso vico del Pozzo, via Pre’, vico Inferiore Sant’Antonio per poi attraversare via Gramsci in direzione Museo del Mare dove il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato dal giovane poliziotto che lo ha incalzato per tutta la corsa. Sottoposto a perquisizione il 21enne, senza fissa dimora e con a carico precedenti specifici, è stato trovato in possesso di tre dosi di eroina, compresa quella lanciata a terra prima di scappare.

Nel pomeriggio, durante un normale servizio preventivo per il controllo del territorio, la pattuglia della stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, nel transitare da via Don Minetti, ha notato un giovane straniero, che aveva ceduto un piccolo involucro ad un gruppetto di persone in cambio di una somma di denaro. Bloccato, il pusher, identificato in M.G. 27 enne senegalese senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 400 euro, provento dell’illecita attività. Pertanto è stato arrestato in flagranza di reato “spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché il pacchetto conteneva dell’eroina. Gli acquirenti, tutti genovesi di età compresa tra 38 e 45 anni, gravati da pregiudizi di polizia, saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori. Droga e denaro sequestrati.

