87enne accoltella la moglie nel sonno, poi scende nel portone e citofona a tutto il palazzo: “Ho ammazzato mia moglie”. La donna è viva. Soccorsa dal 118 è stata trasportata al pronto soccorso. È successo in via Casaregis.

In corso il Tso per l’anziano accoltellatore. Del caso si occupano i carabinieri.

