A Palazzo Ducale visite guidate “al metro” per evitare la psicosi coronavirus

L’idea è del direttore della Fondazione, Serena Bertolucci. L’hashtag #laculturacura lanciato dal Museo Egizio di Torino declinato “alla genovese”: visite a 5 euro alla mostra “Anni Venti in Italia”. Visitatori dotati fisicamente di metro per verificare la distanza dagli altri partecipanti

Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 12 e alle ore 13 sarà Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale, a guidare due gruppi all’interno della mostra Anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza, prorogata fino al 22 marzo.

Un’iniziativa che riprende le fortunate visite guidate in pausa pranzo, nel rispetto delle precauzioni raccomandate dalle autorità. Infatti a ciascun visitatore sarà consegnato un metro per mantenere la distanza di sicurezza, nella convinzione che #laculturacura, seguendo l’hashtag lanciato dal Museo Egizio di Torino in questi giorni.

Sottolinea Serena Bertolucci: <L’iniziativa, prima del genere in Italia, intende ribadire quelle che saranno le coordinate entro le quali si vuole muovere Palazzo Ducale nel prossimo futuro; fiducia, accoglienza e impegno per un’azione culturale sempre più attiva e utile al territorio. Ripartiamo da qui, riprendiamoci metri di cultura>.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@palazzoducale.genova.it, fino a esaurimento posti disponibili

Costo: 5€

