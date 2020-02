Via Petrarca, via i posti moto e scatta il panico. Ma lo spazio taxi è temporaneo

Stamattina centauri e scooteristi hanno cominciato la protesta su Facebook. Tursi: <Spazio provvisorio per consentire i lavori di riasfaltatura>

Aster ha dato avvio ai lavori di riasfaltatura nella zona di piazza De Ferrari. Dopo via Petrarca, si procederà nella prossima settimana con la parte verso il Palazzo dell’Accademia.

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 febbraio è stata ritracciata la segnaletica orizzontale proprio in via Petrarca. Su un lato è stata delimitata con una striscia gialla amovibile una zona in cui verranno posteggiati – in via provvisoria – i taxi per permettere al cantiere di procedere così come da programma.

<Appena ultimati i lavori con la parte verso il Palazzo dell’Accademia, i posti moto in via Petrarca verranno rintracciati esattamente come prima> fa sapere il Comune.

