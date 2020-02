Via Fillak: domani operazioni di asfaltatura e senso unico alternato

Domani mattina, sabato 29 febbraio, via Fillak – all’altezza del cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera – sarà riportata alle dimensioni precedenti al varo della pila 13/14

Si inizierà con lo spostamento dei new jersey (lato pila 13), per procedere poi a fresatura e riasfaltatura.

Successivamente (verso le ore 14.00) interverrà la squadra della Segnaletica di Aster per la tracciatura della nuova segnaletica orizzontale.

I movieri delle aziende coinvolte, nel corso delle operazioni – come da accordi con Polizia Locale – istituiranno il senso unico alternato sulla via secondo le esigenze legate ai lavori in corso.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...