Salgono a 16 i positivi al coronavirus ***

A parte il caso della Spezia, tutti quanti erano ospiti dell’Hotel di Alassio.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 33 in Asl 1, 218 in Asl 2, 46 in Als3, 70 in Asl4, 217 in Asl 5.

Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una conferenza stampa.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha spiegato che, a parte 20 persone (proprietari di dipendenti degli hotel) e i ricoverati, tutti gli altri ospiti degli hotel saranno spostati dalle strutture ricettive. Le persone di Castiglione d’Adda sono in corso di trasferimento presso le loro case grazie a un accordo con la Croce Rossa Lombarda. I 32 astigiani (4 sono i casi positivi ricoverati) saranno trasferiti in una struttura militare in Piemonte mentre gli altri lombardi saranno trasferiti in una struttura militare ligure.

Tutte le persone sono in buone condizioni di salute tranne una che ha anche una polmonite.

