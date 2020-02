I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto dell’automobile per poter estrarre la conducente e consegnarla alle cure della Croce Bianca intervenuta sul posto

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in via Savagna per incidente stradale. Una donna alla guida, percorrendo un tratto scosceso ha perso il controllo della vettura andando a finire nel giardino di una casa.











Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...