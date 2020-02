Coronavirus, 4 nuovi casi tra gli ospiti dell’hotel di Alassio

I casi conclamati in Liguria salgono, quindi, a 6. Di questi 5 sono ricoverati a Genova e uno alla Spezia

Quattro persone sono risultate positive al test per individuare il Coronavirus. Erano ospiti dell’hotel di Alassio in cui alloggiava la prima persona individuata come positiva in Liguria, una turista lombarda.

Ora si sta cercando di organizzare il trasferimento al proprio domicilio delle persone per ora negative al test in modo da alleggerire il numero delle presenze che, nella struttura, sono troppe per dare garanzia di reale isolamento. Saranno comunque in isolamento, ma al loro domicilio. Sono persone originarie della Lombardia e piemontesi della provincia di Asti. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa di metà giornata.

