Grandinata inattesa su Genova

Le previsioni promettevano sole, invece su varie zone della città sono arrivate le nuvole e si è abbattuta una violenta grandinata. È successo anche nel vostro quartiere?

Non era previsto che il sistema frontale in transito sul Nord Italia infierisse sulla nostra nostra regione, se non per un rinforzo della ventilazione.



<Buona parte dell’Europa centro-occidentale è alle prese con un’irruzione di aria fredda di matrice artico-marittima, sono attesi rovesci nevosi fino al piano e grandi quantità di neve sui versanti esteri delle Alpi> dicono all’associazione ligure di meteorologia Limet.

