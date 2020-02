Mense, i sindacati la spuntano: la Regione introduce punteggio per la piena occupazione

Filcams, Fisascat e Uiltucs <Apprezzano la volontà dell’amministrazione di trovare una soluzione che andasse incontro alle nostre specifiche richieste>

I lavoratrici e dei lavoratori degli appalti della ristorazione sanitaria, regionale in mobilitazione ormai da settimane, l’hanno spuntata. Il bando di gara contestato da Filcams, Fisascat e Uiltucs che chiedevano un sistema di punteggio incentivante a garanzia della piena occupazione sarà modificato.

<A seguito dell’incontro odierno con l’assessore Viale abbiamo ottenuto l’inserimento di un punteggio specifico per le aziende che dichiareranno in fase di offerta l’assorbimento del 100% del personale già operante. In questo senso viene di fatto resa più stringente la clausola sociale all’interno del bando'”. I sindacati si dichiarano soddisfatti e <apprezzano la volontà dell’amministrazione di trovare una soluzione che andasse incontro alle nostre specifiche richieste. Un plauso e un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e lavoratori che in queste settimane si sono mobilitati a sostegno dell’azione sindacale>





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...