Protocollo Coronavirus, quattro al San Martino, due in isolamento a casa

La settima persona citata in un primo tempo non è coinvolta: risultava residente nella stessa casa della famiglia, ma dopo accertamenti si è appurato che ora abita altrove. Papà e tre bimbi nel nosocomio regionale, mamma e un altro bimbo nel loro appartamento

Il nucleo familiare coinvolto nelle procedure di approfondimento è composto da sei persone, rientrate lo scorso 15 febbraio da una zona a elevata circolazione del coronavirus: si tratta di due adulti e quattro bambini.

La settima persona che era stata inizialmente considerata vive in Italia ma al di fuori del nucleo familiare: era stata considerata perché in un primo momento risultava residente con l’intera famiglia.

Quattro di loro sono al Policlinico San Martino: il papà, asintomatico, e tre bambini con qualche sintomo termico e respiratorio.

La mamma e l’altro bambino, al momento asintomatici, sono in isolamento al domicilio.

