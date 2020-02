Sospetto caso di Coronavirus al Conservatorio, si mette in moto la macchina regionale dell’emergenza

Un’automedica del 118 di Genova sta andando a prendere un sospetto caso di coronavirus da sottoporre agli esami del caso. È bene sottolineare che “sospetto” non vuole dire “certo”. Saranno effettuati gli esami del caso.

Al momento non sappiamo se si tratta di un uomo o di una donna e in che modo la persona che viene presa in carico dalla “macchina” regionale dell’emergenza. Aggiorneremo quando avremo maggiori informazioni.

Il personale che sta intervenendo è, ovviamente, dotato di tutti gli strumenti di protezione del caso.

AGGIORNAMENTO – Il caso è stato registrato al Conservatorio Paganini.

Si tratta di un ventenne appena rientrato dalla Cina i cui sintomi sono simili a quelli del Coronavirus. Sarà sottoposto ad accertamenti per verificare se si tratti di un semplice raffreddore, di influenza, di una malattia di stagione o del virus. Il ragazzo è stato ricoverato nel reparto Malattie Infettive del San Martino.

Continueremo ad aggiornare con le notizie che reperiremo.

Alle 15.15 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria è previsto un punto stampa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del Commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli per tutti gli aggiornamenti.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...