Lo studente ricoverato al San Martino negativo ai test del Coronavirus

Il giovane studente del Conservatorio, un ventenne rientrato dalla Cina è risultato negativo agli esami.

Il ragazzo ha il raffreddore, ma non la febbre. Inoltre è in Italia dal 18 gennaio scorso.

La segnalazione è avvenuta a fine mattinata e il 118 ha inviato un mezzo della Croce Bianca Genovese con operatori bardati di tutto punto per evitare il contagio a prendere il giovane presso la sede del conservatorio.

Una volta arrivato in ospedale, il ragazzo è stato preso in carico dai medici e sottoposto ai test. In primo luogo, fondamentale è che non abbia la febbre. Le successive analisi hanno dato la certezza che non sia stato contagiato.

