Incidente sul lavoro a Pra’, operaio gravissimo: avrebbe le gambe spezzate

Un operaio è stato soccorso in codice rosso dall’ambulanza Ponente Soccorso-Misericordia inviata dal 118. È successo prima delle 9 di stamattina, 17 febbraio. L’ambulanza e l’auto medica sono entrate scortate dalla polizia di Stato. L’uomo è in codice rosso in trasporto al San Martino. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Secondo le prime informazioni sarebbe un uomo di 57 anni e avrebbe le gambe spezzate. Si tratta di un trasportatore incaricato da una ditta esterna al Gruppo FS che doveva portare via del materiale col camion nell’area ferroviaria di Pra’ mare.

Ora l’uomo è sotto i ferri al San Martino. Secondo una prima ricostruzione, un pezzo si sarebbe staccato durante il taglio di alcuni pali e gli sarebbe caduto sulle gambe.

Articolo in aggiornamento

