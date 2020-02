Un altro furto in casa a Busalla: cassaforte smurata

I malviventi si sono introdotti nell’abitazione e hanno usato un flessibile per aprire lo scrigno di sicurezza rubando un prezioso orologio

I Carabinieri della Stazione di Busalla sono intervenuti su un furto in abitazione perpetrato nel pomeriggio di giovedì. I militari hanno appurato che ignoti, dopo aver rotto una porta-finestra, si sono introdotti nell’abitazione ed hanno utilizzato un flessibile per aprire la cassaforte, dal cui interno hanno asportato un orologio di pregio del valore di oltre 3mila euro. Indagini in corso.

In copertina: foto d’archivio

