Costruisce una strada senza permessi, denunciato dai Forestali

È successo in via Bavari dove i militari hanno trovato il cantiere per una via di 110 metri e larga 3 con uno scavo di un metro per collegare alcune fasce alla strada comunale

I Carabinieri Forestali della Stazione di Genova Prato hanno individuato in via di Bavari un cantiere non autorizzato avviato per la costruzione di una strada interna ad una proprietà privata. Pur in assenza del permesso a costruire, un residente del posto ha costruito una strada lunga più di centodieci metri e larga tre, con un’altezza media di scavo pari ad un metro, per collegare la strada comunale ad alcune fasce sottostanti la proprietà privata. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni al D.P.R. 380/01; l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo al fine di evitare che i lavori, ancora in corso, potessero essere portati a compimento.

