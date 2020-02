Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione, il giorno lunedì 17 febbraio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie di San Teodoro

via Venezia

via Federico Alizeri

piazza Raffaele Sopranis

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente

