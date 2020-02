A un anno a mezzo dal crollo i parenti delle vittime chiedono ancora verità e giustizia

Nella foto grande: Paola Vicini, mamma di Mirko







La presidente del comitato, Egle Possetti

Pettorine rosse, con le ali stampate sopra al numero 43 e la scritta “Comitato Vittime Ponte Morandi” e 43 rose bianche, una per ciascuna delle persone che hanno perso la vita esattamente un anno e mezzo fa nel crollo del viadotto.

I parenti delle vittime continuano a chiedere <Verità e Giustizia> sulla sciagura. Oggi si sono incontrati all’autogrill di Genova Ovest per ricordare i loro cari e per continuare a chiedere che vengano identificati e puniti o responsabili.

[articolo in aggiornamento]

