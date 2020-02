In carcere il ladro placcato dagli agenti delle Volanti al Galliera

Alla direttissima, l’uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e ristretto nella locale casa circondariale di Marassi.

Nella serata di martedì scorso, personale delle volanti dell’ U.P.G.e S.P. è intervenuto in aiuto dell’operatore della Polizia di Stato in servizio al posto fisso dell’Ospedale Galliera poiché un uomo, dopo aver tentato di rubare effetti personali di un degente del reparto ortopedia, stava tentando di guadagnarsi la fuga correndo per le corsie.

Giunti rapidamente sul posto, gli operatori della Volante hanno visto, all’esterno del nosocomio, due dipendenti dell’ospedale che stavano trattenendo il ladro, un 47enne genovese, subito preso in consegna dagli agenti.

La ricostruzione di quanto accaduto nei pochi minuti trascorsi tra la chiamata al numero di emergenza e l’arrivo della pattuglia ha permesso di comprendere che un paziente ricoverato nel reparto di ortopedia aveva sorpreso l’uomo, del quale ha poi fornito una descrizione precisa, che rovistava nel suo comodino e lo aveva messo in fuga. Un’infermiera imbattutasi nell’intruso gli aveva chiesto le ragioni della sua presenza nel reparto, domanda alla quale l’aspirante ladro aveva risposto con una precipitosa corsa verso l’uscita. Nel tentare di raggiungere l’esterno, tuttavia, era stato fermato da un addetto antincendio e da un altro infermiere coi quali aveva ingaggiato una colluttazione provocando loro lievi lesioni.

Il 47enne, con precedenti, anche piuttosto recenti, per reati predatori, è stato quindi arrestato per tentata rapina. Le indagini in corso appureranno se egli sia il responsabile di alcuni furti commessi con modalità analoghe a quello di martedì scorso.

L’uomo infine è risultato destinatario di un ordine di cattura per sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Essenziale per la sua cattura, oltre al tempestivo intervento degli agenti delle Volanti, è stata la collaborazione offerta dai lavoratori in servizio all’ospedale Galliera, struttura che, al pari di altri obiettivi, è oggetto di costante vigilanza interna ed esterna da parte del personale della Polizia di Stato.

