Ultimi preparativi prima della sollevazione della maxi campata – FOTO E VIDEO

Ultimi aggiustamenti per portare l’impalcato ad essere geometricamente perfetto e ad incastrarsi al millimetro

Conclusi i rilievi topografici eseguiti sulla campata da 100 metri denominata P8P9, i lavori propedeutici al varo proseguono ora con la preparazione dell’impalcato alla salita. Sono in corso le ultime operazioni di finitura alla struttura prima di procedere al varo (il primo da 100 metri e straordinario, per dimensioni, peso e modalità) con un’impalcato che in configurazione di sollevamento tra i conci di pila 8 e 9 sia geometricamente perfetto, come da progetto. Tutte le delicate lavorazioni pre varo che sono in corso, inoltre, hanno lo scopo di poter eseguire al meglio e in totale sicurezza l’operazione di sollevamento della maxi campata.

