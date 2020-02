Approvata all’unanimità la mozione M5S: “Volabus accessibile ai disabili”

Approvata all’unanimità la mozione del MoVimento 5 Stelle oggi in Consiglio Comunale che impegna il Sindaco e la Giunta ad intercedere affinché i pullman che effettuano il servizio di Volabus vengano resi idonei ed accessibili alle persone con disabilità motorie e portatori di handicap

“Ci sono dei momenti in cui la politica riesce ancora a svolgere il proprio compito, quello cioè stabilire non soltanto i doveri, ma anche i diritti del cittadino. Oggi finalmente con questa mozione speriamo di aver posto rimedio all’inaccettabile situazione del servizio Volabus. Ad oggi infatti i pullman che viaggiano da e verso l’aeroporto non sono dotati di strutture atte al trasporto di persone con disabilità motorie, costringendo quest’ultime a raggiungere l’aeroporto Cristoforo Colombo tramite servizio privato o taxi. Una discriminazione – dice Stefano Giordano consigliere M5S a Genova e primo firmatario della mozione – che è un vero sopruso non più ammissibile in una città che voglia essere davvero moderna, europea o meravigliosa per usare un termine caro al Sindaco. Con la mozione di oggi – conclude Giordano – questa amministrazione ha preso un impegno preciso affinché tutti i mezzi che svolgono il servizio Volabus vengano dotati di strutture che li rendano fruibili da persone con disabilità motorie al pari di tutti gli altri passeggeri. Un diritto per altro riconosciuto dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che fino ad oggi è stato leso dal trasporto pubblico genovese. Ci assicureremo nei prossimi mesi che dall’impegno si passi velocemente ai fatti”.

