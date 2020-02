La protesta di mense e oss blocca il consiglio regionale

Tutti contro l’assessore Viale per la mancata tutela dei posti di lavoro nell’appalto delle mense Alisa e per le modalità del concorso dedicato agli assistenti ospedalieri

In seguito a due lunghe riunioni dei capigruppo, la prima con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e i lavoratori della ristorazione ospedaliera e la seconda con gli Operatori Socio Sanitari (OSS) del settore pubblico e privato, non si è svolta la seduta del Consiglio regionale prevista per questa mattina fra le 10 e le 14.

<

<Mattinata convulsa quella di oggi in Consiglio Regionale dove è stata riunita la conferenza dei capi gruppo per discutere con le organizzazioni sindacali circa il bando per la ristorazione nelle strutture sanitarie in Asl 5, 2, il San Martino e l’Asp Brignole di Genova – dicono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Genova e Liguria -. L’assessore Sonia Viale non ha voluto né revocare né sospendere il bando di gara come richiesto dal sindacato a tutela dell’occupazione, ma ha rimandato ad un approfondimento tecnico con gli uffici e ad un successivo tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali. Pur accogliendo l’apertura da parte dell’Assessore, si apre oggi lo stato di agitazione su tutti gli appalti di ristorazione ospedaliera della Liguria. Non si esclude di coinvolgere a cascata gli appalti di pulizia e vigilanza che hanno come committenza la Regione Liguria. La mancanza nel bando di clausole a tutela dell’occupazione rappresenta una minaccia per l’impianto generale dei bandi per i quali è previsto il sistema degli appalti e in quanto tale deve essere rispedita al mittente>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...