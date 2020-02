Appalti di ristorazione, guerra totale dei sindacati contro la Regione

Vertenza unitaria di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil con le confederazioni. A cascata la protesta potrebbe allargarsi anche a pulizie e vigilanza in appalti regionali

Partirà tra oggi e domani mattina lo stato di agitazione su tutti gli appalti di ristorazione di competenza regionale. <La mancanza nel bando di clausole a tutela dell’occupazione rappresenta una minaccia per l’impianto generale dei bandi per i quali è previsto il sistema degli appalti e in quanto tale deve essere rispedita al mittente> dicono i sindacati.

